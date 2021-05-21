Fatih Terim Salih Uçan'la görüştü! Galatasaray...

DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK



Fatih Terim'in Salih Uçan'ı Gedson Fernandes'in yerine 8 numara olarak değil, daha çok Younes Belhanda'nın yerine 10 numara gibi düşündüğü belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Gedson Fernandes ve Emre Akbaba'yı son dönemde oynattığı gibi Salih'i de gelecek 8 numarayla beraber dönüşümlü oynatmak istediği bildirildi. Terim önümüzdeki sezon daha önce Hagi ve Sneijder gibi 10 numaralarla oynamak yerine Salih Uçan ve Gedson gibi oyunun iki yönünü de oynayabilen iki 8 numara ile oynamak istiyor. Salih'in ne yanıt verdiği ise şimdilik gizemini koruyor.