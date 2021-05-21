Fatih Terim Salih Uçan'la görüştü! Galatasaray...

Alanyaspor ile kontratı sona eren ve adı sık sık 4 büyüklerle anılan Salih Uçan Fatih Terim'le görüşme yaptı.

21 Mayıs 2021 Cuma - 8:08
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Ligin tamamlanmasıyla birlikte 'ayrılık' sinyalleri veren ve ardından Bodrum'a giden Fatih Terim'den sürpriz girişim... Başkan adaylarının, kendisiyle devam edilmesini istemesinden memnun kalan başarılı çalıştırıcının, Galatasaray'a duyduğu sevginin de etkisiyle Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı aradığı öğrenildi. "İnşallah gelecek sezon beraber olacağız. Ama bizi biraz beklemen gerekecek. Ortam onu gösteriyor" dedi. Bu görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkması Galatasaray camiasında, "Kalıyor" müjdesi olarak algılandı.
 
DÖNÜŞÜMLÜ OYNAYACAK
 
Fatih Terim'in Salih Uçan'ı Gedson Fernandes'in yerine 8 numara olarak değil, daha çok Younes Belhanda'nın yerine 10 numara gibi düşündüğü belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının, Gedson Fernandes ve Emre Akbaba'yı son dönemde oynattığı gibi Salih'i de gelecek 8 numarayla beraber dönüşümlü oynatmak istediği bildirildi. Terim önümüzdeki sezon daha önce Hagi ve Sneijder gibi 10 numaralarla oynamak yerine Salih Uçan ve Gedson gibi oyunun iki yönünü de oynayabilen iki 8 numara ile oynamak istiyor. Salih'in ne yanıt verdiği ise şimdilik gizemini koruyor.

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Etiketler: salih uçan galatasaray
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