Fatih Terim, UEFA'ya tepki gösterdi: Anlam verebilmiş değilim

Tecrübeli savunmacı Alpaslan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ve Fatih Terim'in olduğu her yerde iddialıyız. Buraya lider olarak geldik, lider olarak da ayrılmak istiyoruz. Galatasaray'da olduğum için mutluyum. Fatih Hocam ile çalışmaktan dolayı mutluyum. Hocam bana ne zaman görev verirse çıkar oynarım."

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

"Lokomotiv'in en iyi oyuncusu bizi ilgilendirmiyor. Biz bu maçı kazanmak için geldik."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç öncesinde taktik anlayışlarıyla ilgili, "Oyunumuza muhakkak bazı ufak dokunuşlar olacaktır ama büyük değişiklik kimse beklemesin. Bizim oynamak istediğimiz oyun var ve bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Terim açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Lokomotiv Moskova bize yabancı bir ekip değil, bazen onlar gelip bizi orada yeniyor, biz burada gelip kazanıyoruz. Avrupa'da karşılaşmaya alışkınız. Rakibimiz hoca değişikliği yaptı, iyi bir ekip, iyi bir hocaları var. "

"BÜYÜK BİR AVANTAJ ELDE EDECEĞİZ"

"Dört puanla biz öndeyiz. Herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız, bir üç daha var. Kaybetmememiz halinde, ki kazanırsak çok büyük bir avantaj elde ederiz, Lokomotiv'in iddiası bir hayli geriye düşebilir. Bu grubu Şampiyonlar Ligi grubu olarak isimlendiriyorum ve bu grupta her şey olabilir. Çok önemli kulüpler var, biz de onlardan biriyiz. Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği aşikar. Kazanırsak büyük ihtimalle Ocak ayını görürüz diye tahmin ediyorum. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Gerek Marsilya gerek Lazio maçlarında iyi oynadık."

"FORVETTE KİMİN OYNAYACAĞINA KARAR VERDİM"

"Forvette kimin oynayacağına çoktan karar verdim ama isim vermeyeceğim. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Üst üste maçlar oynuyoruz, kolay değil."

"ANLAM VEREBİLMİŞ DEĞİLİM"

"Maçın neden bu kadar geç saatte olduğuna anlam verebilmiş değilim. Hava şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Spartak Moskova 'nın maçı bugün saat 17:30'da başladı ama biz 22:00'de oynayacağız. Bazen TFF'ye bir şeyler söylüyoruz ancak UEFA 'nın da kararını anlamadık."

"DIAGNE VE MOHAMED'İ KAZANMAK ÇOK KOLAY OLMADI"

"Diagne ve Mohamed'i kazanmak çok kolay olmadı. Onlara çok güveniyorum, daha iyi yerlerde olmalarını istiyorum. Mostafa gol atıyor, inşallah daha da atacak. Attıkça da Ocak ayındaki düşüncemiz net ortaya çıkar."