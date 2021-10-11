Fatih Terim vazgeçmiyor! Bir Gedson Fernandes hamlesi daha

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes için Rui Costa'yı arayacak.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 10:31
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Cebrail Karayel sürprizi Fatih Terim'in planı belli! Genç takım, baskı, pres... Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam Burak Elmas geldi gerginlik bitti! Ali Koç ile ortak proje 1 milyon euro'ya kiralanmıştı! Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı ortaya çıktı

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi.
 
Cim-Bom'un devre arası ilk hedefi ise eski oyuncusu Gedson Fernandes olacak. Benfica'nın başkanın Manuel Rui Costa seçilmesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.
 
DEĞERİ 12 MİLYON EURO
 
Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta sahayı kadro düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro. (Akşam)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gedson fernandes galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sakatlandıktan sonra bir daha geri dönemedi! Messi'nin golü efsane oldu Muslera'nın hatası Arjantin-Uruguay maçına damga vurdu Sakatlandıktan sonra bir daha geri dönemedi! Messi'nin golü efsane oldu Muslera'nın hatası Arjantin-Uruguay maçına damga vurdu
Emre Belözoğlu'nun prensiydi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a şok rapor! 'Çok yetersiz gönderin gitsin'Emre Belözoğlu'nun prensiydi! Vitor Pereira'dan Ali Koç'a şok rapor! 'Çok yetersiz gönderin gitsin' Vitor Pereira scout ekibini devreye soktu Ali Koç beklemeye koyuldu! Fenerbahçe öyle iki forveti gündemine aldı ki...Vitor Pereira scout ekibini devreye soktu Ali Koç beklemeye koyuldu! Fenerbahçe öyle iki forveti gündemine aldı ki... Beşiktaş'ta 36 maç oynamıştı! İngilizler duyurdu! Kulübü dünden razı yırtıcı orta saha Galatasaray'a geliyor...Beşiktaş'ta 36 maç oynamıştı! İngilizler duyurdu! Kulübü dünden razı yırtıcı orta saha Galatasaray'a geliyor...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.