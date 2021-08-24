Fatih Terim yeni transferi duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçını değerlendirdi. Morutan transferine de değinen Terim, yakında müjdeli haber verebileceklerinin mesajını verdi.

24 Ağustos 2021 Salı - 0:45
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Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan sarı kırmızılılarda Fatih Terim, yakında taraftarı sevindirecek açıklamalar yapacaklarını belirtti.Hatayspor karşısında iyi oynayarak galip geldiklerinin altını çizen Terim, "2. forvet ve Ömer'i alınca biraz daha değişik oynamaya başladık. Beraberliği yakaladık, galibiyeti kaçırdık derken Luyindama'nın golü geldi. Bugün galip gelmesi gereken takım Galatasaray'dı. Oyuncularımı kutluyorum. Mesele galip gelebilmek. Bugün de oyunun büyük bir bölümünü iyi oynayarak galip geldik. Bence güzel bir maç oldu." dedi.
 
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MORUTAN VE DİĞERLERİ...
 
Rumen futbolcu Morutan için görüşmelerin sürdüğünü belirten Terim, "Morutan beğendiğimiz oyuncular arasında. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah. Morutan transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız ve yönetimimiz takip ediyor. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız." şeklinde konuştu.

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