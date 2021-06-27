Fatih Terim yıllar önce söylemişti! Federico Chiesa...

Dün akşam İtalya - Avusturya maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımını öne geçiren Federico Chiesa için Fatih Terim "Potansiyeli büyük, umarım babasını geçer" yorumunda bulundu.

27 Haziran 2021 Pazar - 17:49
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İtalya’ya Avusturya karşısında zaferi getiren golü atan Federico Chiesa ülkesinde adeta kahraman ilan edildi. Juventuslu futbolcu uzatmada kaydettiği şık golle son 16 turu maçında ecel terleri döken takımı adına kilidi açan isim oldu.
 
Oğlunun da hocası olmayı isterdi
 
Federico Chiesa’nın babası Enrico Chiesa, Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in öğrencisiydi. EURO 2020 başlarken Terim İtalyan basınına verdiği röportajda Federico ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. ‘İtalya milli takımında hocası olmak isteyeceğiniz bir oyuncu var mı?’ sorusuna deneyimli teknik adam şu yanıtı verdi:
 
'Potansiyeli büyük, umarım babasını geçer'
 
“Ben Federico’nun babasını çalıştırdım. Enrico Chiesa çalıştığım en kuvvetli futbolculardan biri. Duygusal sebeplerden dolayı ben kendisini oğluna tercih ederim. Ancak Federico’nun da Juventus’taki ilk sezonunda iyi işler yaptığını söylemek gerek. Büyük bir potansiyeli var, umarım babasını geçer.”
 
Baba-oğul ilki gerçekleştirdi
 
Federico'nun babası Enrico Chiesa da EURO 96'da İtalya formasıyla Çek Cumhuriyeti filelerini havalandırmıştı. Federico Chiesa'nın Avusturya'ya attığı golün ardından, turnuva tarihinde gol atan ilk baba-oğul olarak kayıtlara geçtiler. (Skorer)

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Etiketler: Federico Chiesa fatih terim
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