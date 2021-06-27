Fatih Terim yıllar önce söylemişti! Federico Chiesa...

İtalya’ya Avusturya karşısında zaferi getiren golü atan Federico Chiesa ülkesinde adeta kahraman ilan edildi. Juventus lu futbolcu uzatmada kaydettiği şık golle son 16 turu maçında ecel terleri döken takımı adına kilidi açan isim oldu.

Oğlunun da hocası olmayı isterdi

Federico Chiesa’nın babası Enrico Chiesa, Fiorentina’yı çalıştırdığı dönemde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ’in öğrencisiydi. EURO 2020 başlarken Terim İtalya n basınına verdiği röportajda Federico ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. ‘İtalya milli takımında hocası olmak isteyeceğiniz bir oyuncu var mı?’ sorusuna deneyimli teknik adam şu yanıtı verdi:

'Potansiyeli büyük, umarım babasını geçer'

“Ben Federico’nun babasını çalıştırdım. Enrico Chiesa çalıştığım en kuvvetli futbolculardan biri. Duygusal sebeplerden dolayı ben kendisini oğluna tercih ederim. Ancak Federico’nun da Juventus’taki ilk sezonunda iyi işler yaptığını söylemek gerek. Büyük bir potansiyeli var, umarım babasını geçer.”

Baba-oğul ilki gerçekleştirdi