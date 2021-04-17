Fatih Terim: Yumruklarımı sıkıp, yutkunuyorum

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim: "Bazen ben de yumruklarımı sıkıp, yutkunuyorum. Tam o an Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor." açıklamasında bulundu.

17 Nisan 2021 Cumartesi - 21:43
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Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
 
İŞTE O AÇIKLAMALAR
 
Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Oradaki tek tesellim güzel bir gol yedik. İyi reaksiyon gösterdik, pas oyununu iyi oynadık. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı. Oynadığımız sistem Halil ve Kerem'e de uygun oldu.
 
Umarım bundan sonra sezon sonuna kadar daha iyi gideriz. Bugün hem soyunma odası hem yedekler daha iyi istediğim bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Göztepe'ye de başarılar diliyorum.
 
"Kendime ceza veriyorum evde"
Yarım asra yakın hizmet etmişim kulübüme. BAY geçtiğimiz haftalarda oyuncularıma 3 gün izin verirsem kendime ceza veriyorum evde. Bir yere çıkmıyorum.
 
"Benim bir üçgenim var, Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi bildiği sevdikleriyle, Galatasaray'la beraber olan biriyim."
 
"Yumruklarımı sıkıyorum"
Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım. Bir daha yutkunuyorum.

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