Federasyon Fenerbahçe yöneticilerinin VAR açıklamaları üzerine savcılığa başvurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

AA 15 Mart 2021 Pazartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 17:53
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig'in 30.  haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor  Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda  bulunmuştur. Bilindiği gibi VAR sistemi, Süper Lig'de 2018-2019 sezonundan bu  yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik altyapısı, FIFA  Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa  Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda  liglerinin altyapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.  TFF'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye  görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip  değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi  dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm  bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB  tarafından sürekli denetim altındadır." ifadeleri kullanıldı.
 
Hawk-Eye firmasında çalışan görüntü operatörlerinin, gereken detaylı  geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığının ve bunun  federasyona bildirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü  Yönetim Kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in iddiaları ile ilgili  gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda  bulunmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübünün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi,  belge ve kanıtları federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini  kamuoyunun bilgilerine sunarız."
 

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Etiketler: Federasyon TFF Fenerbahçe VAR
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