Federasyonun kararı sonrasında Fenerbahçe localarında kaç kişi bulunacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamasının ardından stadyumlarda kaç kişi bulunacağı merak konusu oldu.

Muhabirimiz Süleyman Arat'ın haberine göre Fenerbahçe de locaların toplam kapasite, 1907 locası da dahil 1997 kişi.

998 VEYA 999 KİŞİ SAYISI

Federasyonun yüzde 50 kapasite kararı sonrası statta maç izleyebilecek kişi sayısı 998 veya 999 olarak belirlendi.

17 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı duyurulmuştu.