Feghouli açık kapatmaya çalışıyor

Sarı kırmızılılarda Feghouli 34 gün sonra ilk defa Erzurumspor karşısında kadroya girebildi ama süre alamadı.

Yeniden formuna kavuşmak için yoğun çaba sarf eden Cezayirli oyuncu eksiklerini kapatmak için kendine özel program hazırlattı.

Feghouli antrenmanlardan sonra da ekstra çalışmalar gerçekleştirip açık kapatıyor.