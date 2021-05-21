Feghouli adım adım Olmpiakos'a... 3 yıllık kontrat

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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'ye talip oldu.

Sport24'ün haberine göre, bu sezon çok fazla süre alamayan Feghouli takımdan ayrılmayı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı konumda bulunmak isteyen Olympiakos, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.