Feghouli de dayanamadı! Şenol Güneş'e mesaj

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray , rakibini 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne hat-trick yaparken, Taylan Antalyalı da attığı şık golle galibiyete katkıda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum. #senşampiyonolacaksın" ifadelerini kullandı.

Taylan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli de 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun paylaşımına yorum yaptı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çağrıda bulunan Feghouli "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." ifadelerini kullandı.