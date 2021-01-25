Feghouli en az 2 hafta yok

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, yüzündeki yanıklar nedeniyle tedavi görürken, sarı-kırmızılı ekibin diğer sakat oyuncuları Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir'in tedavilerine devam ediliyor.

Feghouli dışında diğer futbolcular da zemine tepki gösterdi. Yeni Malatya Stadı'nın zeminin kötü olması futbolculara özellikle pas yaparken zorlamalarına neden oldu. Bu arada müsabaka başlarken termometreler 2 dereceyi gösterirken, karşılaşmanın sonunda eksi 2'ye kadar düştü.