Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor

11 Temmuz 2021 Pazar - 11:36
Galatasaray'da orta saha mevkisine takviye yapılması planlanırken, Felipe Melo'nun ismi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre; Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya
ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa
'ya geri döneceği iddia edildi. Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano
'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray
'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü. Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 maça çıkarken; 18 gol atıp, 12 asist yaptı.