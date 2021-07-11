Felipe Melo Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray eski orta saha oyuncusu Felip Melo için girişimlere başladı...

11 Temmuz 2021 Pazar - 11:36
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Galatasaray'da orta saha mevkisine takviye yapılması planlanırken, Felipe Melo'nun ismi sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Akşam'da yer alan habere göre; Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun Brezilya ekibiyle sözleşme yenilemeyeceği ve Avrupa'ya geri döneceği iddia edildi. Sambacı'ya İsviçre ekibi Lugano'nun talip olduğu belirtilirken, Melo'nun Galatasaray'a da geri gelebileceği de ileri sürüldü. Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 maça çıkarken; 18 gol atıp, 12 asist yaptı.

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Etiketler: melo galatasaray
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