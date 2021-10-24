Felipe Melo yeniden Galatasaray'da

Fanatik'te yer alan habere göre; tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi. Galatasaray cephesinin ise 1.5 yıllık mukavele imzalamayı kabul ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldığı belirtiliyor. Brezilya cephesinde bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Her pozisyonda oynadı