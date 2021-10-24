Felipe Melo yeniden Galatasaray'da

Palmeiras'la yollarını ayırma kararı alan Felipe Melo'nun Galatasaray ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

24 Ekim 2021 Pazar - 10:26
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Felipe Melo, 38 yaşında Galatasaray 'a dönme hazırlığı yapıyor. Brezilyalı futbolcunun menajer arkadaşı, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek bir paylaşım yapmıştı.
 
Fanatik'te yer alan habere göre; tarafların burada Melo hakkında görüştüğü, kulübü Palmeiras'ın deneyimli oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdiği, ancak kendisinin bunu kabul etmediği bildirildi. Galatasaray cephesinin ise 1.5 yıllık mukavele imzalamayı kabul ettiği, hatta Melo'nun sözleşme bitiminde kulübeye geçmesiyle ilgili fikir birliğine varıldığı belirtiliyor. Brezilya cephesinde bu transfere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
 
Her pozisyonda oynadı
 
Felipe Melo 38 yaşında olmasına rağmen, 2021 yılı içinde 42 resmi maçta 2828 dakika forma giydi, 13 sarı kart gördü, hiç kırmızı kartı yok. Sambacı, kaptanı olduğu Palmeiras'ta, forvet arkasından stopere kadar hemen her pozisyonda görev aldı.

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Etiketler: melo galatasaray
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