Fenebahçe - Kayserispor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Kayserispor, Dan Petrescu yönetiminde geçtiğimiz hafta arasında Başakşehir 'i 2-0 yenerek önemli bir sürprize imza atmıştı. As kaleci Silviu Lung, as golcü Denis Alibec ve as sağ bek Miguel Lopes sakatlıkları nedeniyle İstanbul 'a götürülmedi. Yeni transferler Ramazan Civelek, Uğur Demirok , Karlo Muhar ve Anton Maglica deplasman kafilesinde yer aldı. Manuel Fernandes, İlhan Depe , Muğdat Çelik gibi tecrübeli isimler ise teknik heyetin de onayı doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Alibec'in yokluğunda en önemli gol silahı Wilfried Kanga olacak. Orta alanın yükü Gustavo Campanharo'nın omuzlarında, savunma merkezinde Cristian Sapunaru ile Dimitrios Kolovetsios'u izleyeceğiz.