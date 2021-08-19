Fenerbahçe: 1 - HJK Helsinki: 0

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

19 Ağustos 2021 Perşembe - 23:43 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 23:49
İLGİLİ HABERLER
Ali Koç: Pelkas tabii ki satılmayacak Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Novak şoku! Fenerbahçe maçına Muhammed Gümüşkaya damgası! Mesut Özil'in yerine girdi ve... Fatih Terim'den Marcao'nun cezası için flaş açıklama Sivasspor: 1 - Kopenhag: 2

Fenerbahçe ile helsinki, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak tur öncesi avantajı kaptı.
 
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada altyapından yetişen 20 yaşındaki Muhammed Gümüskaya kaydetti.
 
Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Helsinki ev sahipliğinde oynanacak.
 
İRFAN VE NOVAK SAKATLANDI
 
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, sakatlık geçiren oyuncular oldu. Yerlerini Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'a bıraktılar.
 
ARMAYI ARADI AMA...
 
20 yaşındaki genç futbolcunun golü sosyal medyada gündem oldu. Gol sevincinin ardından formada yer alan kulüp armasını öpmek isteyen Muhammed Gümüşkaya kısa bir süre armayı aradı ancak bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni tanıtılan üçüncü formasında arma yerine göğüste Fenerbahçe yazısı yer alıyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.
 
22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
 
28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
 
31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.
 
Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı... Randers - Galatasaray maçına Kerem Aktürkoğlu damgası! Herkes onu izledi, şov yaptı...
Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray...Alexander Sörloth transferinde Fenerbahçe için tek engel! Transferde son dakika haberleri: Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray... Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika...Senegalli golcü Demba Ba'dan şaşırtan karar! Sadece 48 dakika... Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...Sergen Yalçın istedi milli yıldız Beşiktaş'a 'evet' dedi! Transfer görüşmeleri resmen başladı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.