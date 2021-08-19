Fenerbahçe: 1 - HJK Helsinki: 0

Fenerbahçe ile helsinki, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak tur öncesi avantajı kaptı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada altyapından yetişen 20 yaşındaki Muhammed Gümüskaya kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Helsinki ev sahipliğinde oynanacak.

İRFAN VE NOVAK SAKATLANDI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Filip Novak, sakatlık geçiren oyuncular oldu. Yerlerini Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'a bıraktılar.

ARMAYI ARADI AMA...

20 yaşındaki genç futbolcunun golü sosyal medyada gündem oldu. Gol sevincinin ardından formada yer alan kulüp armasını öpmek isteyen Muhammed Gümüşkaya kısa bir süre armayı aradı ancak bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni tanıtılan üçüncü formasında arma yerine göğüste Fenerbahçe yazısı yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı.

22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay , Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc.

Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.