Fenerbahçe 10 numarasını buldu!

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Alanyaspor’da çok iyi bir sezon geçiren Tasos Bakasetas’ı listesine aldı. Yunan yıldız için Akdeniz ekibine oyuncu artı para teklifi yapılması planlanıyor.

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:11
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Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor’dan Erol Bulut’un oturmasına artık kesin gözüyle bakılırken, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler’in futbol takımının gelecek planlamasında kilit rol oynayan Emre Belözoğlu’na, Erol Bulut’un, şu anki takımından oyuncu önerdiği öğrenildi. Sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Max Kruse’nin ardından 10 numara ya da başka bir deyişle hücuma dönük orta saha arayan Kanarya’da Emre’nin, Bulut’un tavsiyesi üzerine rotayı Alanya’nın Yunan oyuncusu Tasos Bakasetas’a çevirdiği bildirildi. Bu sezon başında Yunanistan’ın AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas’ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022’de bitiyor.
 
Fiorentina da istiyor...
 
Alanya ile birlikte çok iyi bir sezon geçiren ve Bulut’un da kilit oyuncularından biri olan 27 yaşındaki futbolcu için bu hafta içinde ilk temasın sağlanması bekleniyor. Toplamda 38 maçta Alanya adına 12 gol ve 7 asistle oynayan Bakasetas, Süper Lig’de ise 30 maçta 8 gol ve 4 asistle mücadele etti. Alınan bilgiye göre İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın da Yunan oyuncunun peşinde olduğu öğrenildi. Kanarya’nın ise kiralık alma ihtimali zor olan tecrübeli yıldızı, oyuncu artı para yöntemiyle kadroya katmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)
 
 

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