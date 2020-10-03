Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 24. dakikasında Samatta ile öne geçen Fenerbahçe, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Samatta çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Fatih Karagümrük, 78. dakikada Sabo'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Fatih Karagümrük, 87. dakikada bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Sabo, Altay 'a takıldı ve Fenerbahçe üstünlüğünü korudu.

Penaltı pozisyonunda Lemos'un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe, kalan dakikalarda skoru korudu ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karagümrük ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Sarı-lacivertliler köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ardından Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

6' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu üst direkten geri döndü.

8' Fenerbahçe'de Sosa'nın Samatta'ya doğru attığı uzun pası kaleci Viviano kontrol etti.

11' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

16' Fenerbahçe'de Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Balkovec uzaklaştırdı.

20' Karagümrük'te Salibur'un ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu savunmada Caner engelledi.

24' Caner Erkin korneri ceza sahası içerisine doğru kesti, topla buluşan Samatta düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

38' Karagümrük'te Ndao'nun sağ kanattan Darri'ye doğru yaptığı ortasını kademede Gökhan Gönül karşıladı.

51' Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

53' Karagümrük'te Yannis Salibur, hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

60' Fenerbahçe'de Valencia'nın ceza sahasının sol çaprazından içeri çevirdiği topu savunmada Zukanovic uzaklaştırdı.

65' Biglia'nın kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

75' Karagümrük'te Sabo ile Lemos arasında ceza sahasında yaşanan ikili mücadelenin ardından konuk ekip oyun cuları penaltı itirazları yaptı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

76' VAR kontrolünün ardından Mauricio Lemos'un ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi. Karagümrük penaltı atışı kullanacak

77' Sabo penaltı atışını gole çevirdi ve farkı 1'e indirdi.

80' Fenerbahçe'de Valencia sol kanattan ceza sahasına girmek isterken topun üzerine bastı.

84' Fenerbahçe'de Samatta yerine oyuna Papiss Cisse dahil oldu.

85' Fenerbahçe'de Lemos ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

87' Karagümrük'te Sabo'nun kullandığı penaltıda Altay gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Belkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech