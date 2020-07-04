Fenerbahçe 2-1 Göztepe! Maça Ferdi damga vurdu...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

Fenerbahçe’de ligin 29’uncu haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre Göztepe karşısına 3 değişik isimle çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezası bulunan Rodrigues, Göztepe maçının kadrosunda yer almazken, Jailson teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde şans bekledi. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanıyan Karapınar, kenarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç'ü oynattı. Sarı lacivertlilerde santrforda ise Vedat Muriç yer aldı.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK



Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları süren Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici, Göztepe maçında takımını yalnız bıraktı. Ligin 29’uncu haftasında oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, Göztepe maçında forma giyemedi.

FALETTE 11’DE

Fenerbahçe’de Simon Falette, Göztepe maçına ilk 11’de başladı. Sarı lacivertli ekipte kiralık olarak sözleşmesi son bulan ve Eintracht Frankfurt Kulübü ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar devam etmesinde bir problem olmadığı açıklanan Falette, Göztepe maçında ilk 11’de yer aldı.

JAILSON YEDEK SOYUNDU

Sarı lacivertli ekipte Brezilyalı orta saha Jailson, Göztepe maçında yedek soyundu. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda karşılaşmaya yedek soyunan Jailson, forma bekledi.

TOLGAY 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı mücadelede teknik ekip, Tolgay Arslan’a 4 maç sonra ilk 11’de görev verdi. Bu sezon ligde oyuna sonradan dahil olmasında karşın toplamda 10 mücadelede görev alan Tolgay Arslan, Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Tolgay en son ligin 25’inci haftasındaki Denizlispor maçında 11’de yer almıştı.

GÖZTEPE’DE 3 EKSİK

Fenerbahçe ile Kadıköy’de mücadele eden Göztepe, 3 oyuncusundan yoksun. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.