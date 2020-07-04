Fenerbahçe 2-1 Göztepe! Maça Ferdi damga vurdu...

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:39
| Son Güncelleme : 04 07 2020 - 23:07
Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe ile Göztepe kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Maçı Fenerbahçe Ferdi'nin attığı iki golle kazandı. Üst üste iki maç kazanmayı başardı. Ferdi iki gol atarak bir ilki gerçekleştirdi. Fenerbahçe maçı kazanarak Avrupa
iddiasını sürdürdü. Göztepe'nin tek golünü Soner attı. Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 49 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Göztepe ise 38 puanla 8. sırada kaldı.
Maçtan dakikalar
1' Fenerbahçe'de henüz ilk dakikada soldan ceza sahasına giren Muriqi'in pasında Deniz Türüç yerden etkili vurdu ancak kaleci Beto topu son anda kornere çeldi.
3' Mücadelenin 3. dakikasında Berkan'ın pasını kontrol eden Wilczek sol ayağıyla çok sert vurdu fakat kaleci Altay
gole izin vermedi.
8' Tolgay'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç pasını kale sahasına aktardı. Vedat Muriqi zor bir durumda vuruşunu yaparken Beto bir kez daha gole izin vermedi.
23' Göztepe'de sakatlık yaşayan Serdar Gürler yerini Stefano Napoleoni'ye bıraktı.
25' Hasan
Ali sol kenardan topu Ferdi'ye gönderdi, genç oyuncu tek vuruşla Beto'yu mağlup etti.
45+2' Sol çaprazda topla buluşan Ferdi, müthiş bir vuruşla Beto'yu ikinci kez avladı. 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 4 gole ulaştı. İlk kez bir maçta iki gol attı.
Maçta ilk yarı 2-0 bitti...
Mücadelede ikinci devre başladı.
Göztepe'de Yalçın Kayan, Celco Borges'in yerine Murat Paluli ise Gassama'nın yerine oyuna dahil oldu.
47' Fenerbahçe hızlı ve kalabalık bir şekilde rakip yarı sahaya geldi. Ferdi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dirar kale sahasına ortaladı ancak kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.
49' Ozan Tufan
'ı faulle durduran Murat Paluli sarı kart gördü.
54'Fenerbahçe'de Serdar Aziz rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
58' Göztepe tehlikeli geldi. Napoleoni'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Mossoro sert bir orta yolladı ancak kaleci Altay topu kontrol etmeyi başardı.
61' dakikada Fenerbahçe iki değişiklik yaptı. Tolgay Arslan'ın yerine Emre Belözoğlu, Nabil Dirar'ın yerine ise Mija Zajc girdi.
63' Göztepe savunmasının uzun pasında Murat Paluli sağ kanatta topla buluştu ve kale sahasına ortasını yolladı. Pozisyonu iyi takip eden Serdar Aziz, Wilczek'e gol vuruşu yapma şansı tanımadı.
66' Göztepe, farkı 1'e indirdi. Berkan Emir'in pasına hareketlenen Napoleoni, topu ceza sahasının hemen önünde yer alan Soner'e gönderdi. Gelişine harika bir ayak içi vuruş yapan tecrübeli futbolcu, topu ağlara gönderdi.
77' Vedat Muriçe yaptığı faul sonrası sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Alpaslan Öztürk, gelecek hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
81' Yalçın'ın harika pasında Berkan Emir soldan son çizgiye indi ve ortaladı ancak Falette topu karşılamayı başardı. Seken topu kazanan Göztepe'de bu kez Murat Paluli sağ kanattan sert bir orta yaptı fakat Altay topu uzaklaştırdı.
84' Vedat Muriç, Fenerbahçe hücumunu tek başına sürükledi. Alpaslan'dan sıyrılan Kosovalı golcü, sağdan ceza sahasına girdi fakat Alpaslan mücadeleyi bırakmayarak topu kornere yolladı.
90+3 Serdar Aziz kırmızı kart gördü...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek
Fenerbahçe’de ligin 29’uncu haftasında oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre Göztepe karşısına 3 değişik isimle çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezası bulunan Rodrigues, Göztepe maçının kadrosunda yer almazken, Jailson teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesinde şans bekledi. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan görev aldı.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanıyan Karapınar, kenarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç'ü oynattı. Sarı lacivertlilerde santrforda ise Vedat Muriç yer aldı.
FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK
Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları süren Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici, Göztepe maçında takımını yalnız bıraktı. Ligin 29’uncu haftasında oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, Göztepe maçında forma giyemedi.
FALETTE 11’DE
Fenerbahçe’de Simon Falette, Göztepe maçına ilk 11’de başladı. Sarı lacivertli ekipte kiralık olarak sözleşmesi son bulan ve Eintracht Frankfurt Kulübü ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar devam etmesinde bir problem olmadığı açıklanan Falette, Göztepe maçında ilk 11’de yer aldı.
JAILSON YEDEK SOYUNDU
Sarı lacivertli ekipte Brezilyalı orta saha Jailson, Göztepe maçında yedek soyundu. Teknik heyetin tercihi doğrultusunda karşılaşmaya yedek soyunan Jailson, forma bekledi.
TOLGAY 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, 5 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı mücadelede teknik ekip, Tolgay Arslan’a 4 maç sonra ilk 11’de görev verdi. Bu sezon ligde oyuna sonradan dahil olmasında karşın toplamda 10 mücadelede görev alan Tolgay Arslan, Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Tolgay en son ligin 25’inci haftasındaki Denizlispor maçında 11’de yer almıştı.
GÖZTEPE’DE 3 EKSİK
Fenerbahçe ile Kadıköy’de mücadele eden Göztepe, 3 oyuncusundan yoksun. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jerome ve Deniz Kadah'ın ardından sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar da Fenerbahçe maçında forma giyemedi.
Göztepe'yi konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Mart 1966'dan bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor. Fenerbahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe, tek galibiyetini Ağustos 2018'de evinde aldı. Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 51 lig maçından 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı. Peki Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti. Göztepe, İstanbul
takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının 14'ünü kaybetti ve bu karşılaşmalarda toplam 39 gol yedi.
Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe, Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı.Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında Vedat Muriqi kaydetti. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki en skorer
sezonuna ulaşan Ozan Tufan, bu gollerin tamamını iç sahada buldu. Vedat Muriqi'nin Süper Lig kariyerinde gol atamadığı rakipleri arasında en fazla karşılaştığı ve kalesine en fazla şut çektiği takım Göztepe. Süper Lig'de çıktığı son üç maçta birer gol kaydeden Göztepe savunmacısı Alpaslan Öztürk, bu sezon en az 4 golü bulunan oyuncular arasında çektiği isabetli şutları en yüksek yüzdeyle gole çeviren isim konumunda. Serdar Gürler bu sezon Süper Lig'de attığı yedi golün beşini deplasmanda kaydetti. Lige döndükleri 2017/18'den bu yana Göztepe formasıyla bir sezonda daha fazla dış saha golü atan tek isim Adis Jahovic.
İstanbul'daki maçlar
İki ekip, ligde İstanbul'da 25. kez karşılaşacak.Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 15-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 49, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.
Fenerbahçe, İstanbul'daki 24 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa
'da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.