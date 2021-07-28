Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında PEC Zwolle ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Enner Valencia kaydetti. Zwolle'un golleri ise 68. dakikada Mustafa ve 81. dakikada Landu'dan geldi.

Fenerbahçe, Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa 'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti ve Zwolle beraberliğiyle birlikte hazırlık maçlarında 4'te 3 yaptı.