Fenerbahçe 2-2 PEC Zwolle (Hazırlık maçı)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 21:13
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray- PSV Eindhoven TFF, taraftarların stadyuma giriş şartlarını açıkladı Galatasaray, Patrick Van Aanholt'u KAP'a bildirdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ve yeni VAR açıklaması Medhi Benatia Süper Lig'de! 2 yıllık sözleşme...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında PEC Zwolle ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
 
Sarı-lacivertlilerin gollerini 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Enner Valencia kaydetti. Zwolle'un golleri ise 68. dakikada Mustafa ve 81. dakikada Landu'dan geldi.
 
Fenerbahçe, Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti ve Zwolle beraberliğiyle birlikte hazırlık maçlarında 4'te 3 yaptı.
 
Pereira'nın öğrencileri, 31 Temmuz'da Greuther Fürt ve 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray 7. transferi bitirdi! Kısa sürede resmi açıklama... Galatasaray 7. transferi bitirdi! Kısa sürede resmi açıklama...
Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor...Galatasaray'da büyük transfer sürprizi! Mbaye Diagne bedavaya gidiyor... Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Beşiktaş ve Galatasaray Valentin Rosier için savaşmıştı! Ve transfer bitti: 4 yıllık imza... Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken...Vitor Pereira büyük sürpriz yaptı! Bu kararı kimse beklemiyordu tam ayrılıyor derken...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.