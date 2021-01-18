Fenerbahçe :2 Ankaragücü :0

18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:39
| Son Güncelleme : 18 01 2021 - 19:53
CANLI ANLATIM
Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi!
45 +2' Sarı Kart Fenerbahçe'de Thiam sarı kart gördü.
45' Sarı Kart MKE Ankaragücü takımında Endri Cekici, sarı kart görüyor.
41' Sarı Kart
Fenerbahçe takımında Ozan Tufan
, sarı kart görüyor.
34' GOL! Fenerbahçe sol kanattan geliştirilen atakta Samatta ile 2. golü buluyor ve 2-0 öne geçiyor.
28' GOL! Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçiyor!
25'
Joseph Paintsil, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Altay
Bayındır kurtarıyor.
24' MKE Ankaragücü takımından Joseph Paintsil çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
13' Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
5' Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş
ile aynı puanda olan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Ankaragücü ise düşme hattında yer alan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu İstanbul
deplasmanından çıkarılacak puan ya da puanlar Ankaragücü'nü düşme hattının yukarısına çıkaracak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Sakat: Sinan, Sadık, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül
FERDİ KULÜBEDE!
Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun maça yine kulübede başladı.