Fenerbahçe :2 Ankaragücü :0

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadelede ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe, Thiam ve Samatta'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı!

18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 19:53
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CANLI ANLATIM
 
Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi!
 
45 +2' Sarı Kart Fenerbahçe'de Thiam sarı kart gördü.
 
45' Sarı Kart MKE Ankaragücü takımında Endri Cekici, sarı kart görüyor.
 
41' Sarı Kart Fenerbahçe takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.
 
34' GOL! Fenerbahçe sol kanattan geliştirilen atakta Samatta ile 2. golü buluyor ve 2-0 öne geçiyor.
 
28' GOL! Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçiyor!
 
25' Joseph Paintsil, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
 
24' MKE Ankaragücü takımından Joseph Paintsil çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
 
13' Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
 
5' Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
 
1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
 
Süper Lig'de 19. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş ile aynı puanda olan Fenerbahçe Ankaragücü karşısında kazanıp liderlik mücadelesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
 
Ankaragücü ise düşme hattında yer alan ekipler arasında yer alıyor. Zorlu İstanbul deplasmanından çıkarılacak puan ya da puanlar Ankaragücü'nü düşme hattının yukarısına çıkaracak.  Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başladı.
 
İLK 11'LER
 
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar  Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
 
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi.
 
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
 
Sakat: Sinan, Sadık, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül
 
Cezalı: Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş
 
FERDİ KULÜBEDE!
 
Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun maça yine kulübede başladı.

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Etiketler: Fenerbahçe Ankaragücü Fenerbahçe muhtemel 11 Fenerbahçe sakat oyuncular Fenerbahçe cezalı oyuncular
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