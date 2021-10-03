Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 0

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa 'yı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Olympiakos karşısında beklenmedik yenilgi alan sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek hem moral bulmayı hem de milli araya zirvede girmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

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Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. 49-

46- İkinci yarı başladı

46- Oyuncu değişikliği. Evren Eren Evren Eren Elmalı sahadan çıkan oyuncu, Sakıb Aytaç maça dahil olan oyuncu. Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Nabil Dirar , çıkan oyuncu Haris Hajradinovic. Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe için oyuncu değişikliği. Miguel Crespo çıkan oyuncu, Miha Zajc giren oyuncu.

İlk yarı sona erdi.

45 +5 Gol! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Luiz Gustavo. Durum şimdi 2-0.

45 +2 Maçın hakemi, sarı kartını Diego Rossi için kullandı.

35- Sarı Kart! Loret Sadiku gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kasımpaşa takımının sonraki maçında Loret Sadiku oynamayacak.

30- Atilla Karaoglan Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

26- Sarı kart gören oyuncu Miguel Crespo

21- Ferdi Kadioglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

16- GOL Fenerbahçe rakibi karşısında golü Mergim Berisha ile buldu. Diego Rossi asisti yapan oyuncu.

7- Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Serdar Dursun çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

1- Mücadele Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

11'LER

Fenerbahçe

Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar.

Kasımpaşa