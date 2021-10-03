Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 0

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

03 Ekim 2021 Pazar - 14:55 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 17:12
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Olympiakos karşısında beklenmedik yenilgi alan sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek hem moral bulmayı hem de milli araya zirvede girmeyi hedefliyor.
 
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. 
 
CANLI ANLATIM
 
49- Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
 
46- İkinci yarı başladı
 
46- Oyuncu değişikliği. Evren Eren Elmalı sahadan çıkan oyuncu, Sakıb Aytaç maça dahil olan oyuncu.
 
Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Nabil Dirar , çıkan oyuncu Haris Hajradinovic.
 
Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe için oyuncu değişikliği. Miguel Crespo çıkan oyuncu, Miha Zajc giren oyuncu.
 
İlk yarı sona erdi.
 
45 +5 Gol! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Luiz Gustavo. Durum şimdi 2-0.
 
 
45 +2 Maçın hakemi, sarı kartını Diego Rossi için kullandı.
 
35- Sarı Kart! Loret Sadiku gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kasımpaşa takımının sonraki maçında Loret Sadiku oynamayacak.
 
30- Atilla Karaoglan Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.
 
26- Sarı kart gören oyuncu Miguel Crespo
 
21- Ferdi Kadioglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
 
16- GOL Fenerbahçe rakibi karşısında golü Mergim Berisha ile buldu. Diego Rossi asisti yapan oyuncu.
 
7- Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Serdar Dursun çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
 
1- Mücadele Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı.
 
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
 
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.
 
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
 
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
 
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.
 
11'LER
 
Fenerbahçe
Altay, Serdar, Kim, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar.
 
Kasımpaşa
Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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Etiketler: fenerbahçe kasımpaşa
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