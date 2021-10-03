Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

03 Ekim 2021 Pazar - 14:55
| Son Güncelleme : 03 10 2021 - 18:47
Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında Kasımpaşa
'yı konuk etti. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuça birlikte puanını 19'a yükselterek milli araya lider girdi.
Fenerbahçe'nin gollerini 16'da Mergim Berisha ile 45+5'te Luiz Gustavo kaydetti. Lacivert-beyazlılarda fileleri havalandıran tek isim 53'te Travnik oldu.
GOLLER: 16' Berisha, 45+4 Gustavo (Fenerbahçe), 53' Travnik (Kasımpaşa)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay
, Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar
KASIMPAŞA:
Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan
, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok
MAÇTAN DAKİKALAR
90 +5 Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
87- Serbest vuruş! Atilla Karaoglan Kasımpaşa yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.
76- Sarı kart! Atilla Karaoglan elini cebine attı ve sarı kartını Kasımpaşa takımının oyuncusu Sakıb Aytaç için kullandı.
74- Sarı kart! Filip Movak maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .
62- Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Umut Bozok.
53- GOL! Deplasman Takımı skoru 2-1 yapan golü Michal Travnik ile buldu.
49- Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
46- İkinci yarı başladı
46- Oyuncu değişikliği.
Evren Eren Elmalı
sahadan çıkan oyuncu, Sakıb Aytaç maça dahil olan oyuncu.
Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Nabil Dirar , çıkan oyuncu Haris Hajradinovic.
Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe için oyuncu değişikliği. Miguel Crespo çıkan oyuncu, Miha Zajc giren oyuncu.
İlk yarı sona erdi.
45 +5 GOL! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Luiz Gustavo. Durum şimdi 2-0.
45 +2 Maçın hakemi, sarı kartını Diego Rossi için kullandı.
35- Sarı Kart! Loret Sadiku gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kasımpaşa takımının sonraki maçında Loret Sadiku oynamayacak.
30- Atilla Karaoglan Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.
26- Sarı kart gören oyuncu Miguel Crespo
21- Ferdi Kadioglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
16- GOL Fenerbahçe rakibi karşısında golü Mergim Berisha ile buldu. Diego Rossi asisti yapan oyuncu.
7- Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Serdar Dursun
çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
1- Mücadele Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus
oldu.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa
Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.