Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

Süper Lig'in sekizinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle noktalandı. Fenerbahçe, milli araya lider girdi.

03 Ekim 2021 Pazar - 14:55 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 18:47
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Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuça birlikte puanını 19'a yükselterek milli araya lider girdi.
 
Fenerbahçe'nin gollerini 16'da Mergim Berisha ile 45+5'te Luiz Gustavo kaydetti. Lacivert-beyazlılarda fileleri havalandıran tek isim 53'te Travnik oldu.
 
GOLLER: 16' Berisha, 45+4 Gustavo (Fenerbahçe), 53' Travnik (Kasımpaşa)
 
İLK 11'LER
 
FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar
 
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
90 +5 Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
 
87- Serbest vuruş! Atilla Karaoglan Kasımpaşa yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.
 
76- Sarı kart! Atilla Karaoglan elini cebine attı ve sarı kartını Kasımpaşa takımının oyuncusu Sakıb Aytaç için kullandı.
 
74- Sarı kart! Filip Movak maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .
 
62- Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Umut Bozok.
 
53- GOL! Deplasman Takımı skoru 2-1 yapan golü Michal Travnik ile buldu.
 
 
49- Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.
 
46- İkinci yarı başladı
 
46- Oyuncu değişikliği. Evren Eren Elmalı sahadan çıkan oyuncu, Sakıb Aytaç maça dahil olan oyuncu.
 
Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Nabil Dirar , çıkan oyuncu Haris Hajradinovic.
 
Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe için oyuncu değişikliği. Miguel Crespo çıkan oyuncu, Miha Zajc giren oyuncu.
 
İlk yarı sona erdi.
 
45 +5 GOL! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Luiz Gustavo. Durum şimdi 2-0.
 
 
45 +2 Maçın hakemi, sarı kartını Diego Rossi için kullandı.
 
35- Sarı Kart! Loret Sadiku gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kasımpaşa takımının sonraki maçında Loret Sadiku oynamayacak.
 
30- Atilla Karaoglan Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.
 
26- Sarı kart gören oyuncu Miguel Crespo
 
21- Ferdi Kadioglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.
 
16- GOL Fenerbahçe rakibi karşısında golü Mergim Berisha ile buldu. Diego Rossi asisti yapan oyuncu.
 
7- Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Serdar Dursun çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
 
1- Mücadele Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı.
 
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
 
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.
 
Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
 
Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.
 
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.

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Etiketler: fenerbahçe kasımpaşa
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