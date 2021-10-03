Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında Kasımpaşa 'yı konuk etti. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler bu sonuça birlikte puanını 19'a yükselterek milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin gollerini 16'da Mergim Berisha ile 45+5'te Luiz Gustavo kaydetti. Lacivert-beyazlılarda fileleri havalandıran tek isim 53'te Travnik oldu. GOLLER: 16' Berisha, 45+4 Gustavo (Fenerbahçe), 53' Travnik (Kasımpaşa) İLK 11'LER FENERBAHÇE: Altay , Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Ertuğrul, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan , Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut Bozok

MAÇTAN DAKİKALAR

90 +5 Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

87- Serbest vuruş! Atilla Karaoglan Kasımpaşa yarı alanında hücumda olan Fenerbahçe lehine faul çalıyor.

76- Sarı kart! Atilla Karaoglan elini cebine attı ve sarı kartını Kasımpaşa takımının oyuncusu Sakıb Aytaç için kullandı.

74- Sarı kart! Filip Movak maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

62- Kasımpaşa takımında sarı kart gören oyuncu Umut Bozok.

53- GOL! Deplasman Takımı skoru 2-1 yapan golü Michal Travnik ile buldu.

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Kasımpaşa takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. 49-

46- İkinci yarı başladı

46- Oyuncu değişikliği. Evren Eren Evren Eren Elmalı sahadan çıkan oyuncu, Sakıb Aytaç maça dahil olan oyuncu. Oyuncu değişikliği! Kasımpaşa takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Nabil Dirar , çıkan oyuncu Haris Hajradinovic. Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe için oyuncu değişikliği. Miguel Crespo çıkan oyuncu, Miha Zajc giren oyuncu.

İlk yarı sona erdi.

45 +5 GOL! Fenerbahçe adına golü atan oyuncu Luiz Gustavo. Durum şimdi 2-0.

45 +2 Maçın hakemi, sarı kartını Diego Rossi için kullandı.

35- Sarı Kart! Loret Sadiku gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kasımpaşa takımının sonraki maçında Loret Sadiku oynamayacak.

30- Atilla Karaoglan Kasımpaşa için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Fenerbahçe yarı sahasına yerleşmiş durumda.

26- Sarı kart gören oyuncu Miguel Crespo

21- Ferdi Kadioglu çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

16- GOL Fenerbahçe rakibi karşısında golü Mergim Berisha ile buldu. Diego Rossi asisti yapan oyuncu.

7- Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Serdar Dursun çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

1- Mücadele Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla başladı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi de Fırat Aydınus oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti. Topladığı 16 puanla haftaya lider giren sarı-lacivertliler, milli arayı lider geçmenin hesaplarını yapıyor.

Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa ise 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor ve bu maçtan puan alarak Milli araya moralli girmek istiyor.