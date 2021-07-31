Fenerbahçe 3-2 Greuther Fürth (Hazırlık maçı özeti ve golleri)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin golleri Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi. Pelkas ise mücadeleyi 2 asistle tamamladı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:07
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
 
Sarı-lacivertlilerin gollerini 5. dakikada Zajc, 8 ve 30. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Greuther Fürth'ün golleri ise 34. dakikada Barry ve 76. dakikada Leweling'ten geldi. Fenerbahçe'de Miha Zajc, mücadeleyi 2 asistle tamamladı.
 
Fenerbahçe, ilk 4 hazırlık maçında Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorlarla mağlup etmiş ve Zwolle ile berabere kalmıştı.
 
Pereira'nın öğrencileri, Ağustos'ta Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe'nin ilk 11: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Mesut Özil, Pelkas, Serdar

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