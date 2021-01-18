Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! F.Bahçe :3 Ankaragücü :1

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış akşamında Fenerbahçe sürprize izin vermedi ve Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla geçerek ligde üst üste 5. maçını da kazanmayı bildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 21:14
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Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücünü ağırladı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe olsa da ilk tehlike Ankaragücü'nden geldi ev sağ kanattan kullanılan kornerde Altay'ın hatasında Ozan Tufan topu son anda çizgiden çıkardı. 
 
Daha sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe, üst üste ataklarla rakip kaleyi zorladı. 28'de Thian, Valencia'dan altığı topa iyi vurdu ancak kaleci Freidrich topu çelmeyi baaşrdı. Seken topa bir kez daha vuran Senegalli takımını öne geçirdi. 34'te bu kez Samatta Ankaragücü savunmasının anlaşmazlığını iyi değerlendirdi ve ceza alanındaki güzel çalımlarıyla güzel bir gol attı.
 
İkinci yarıya Ankaragücü baskılı başlasa da gol gelmeyince Ankara ekibinin motivasyonu düştü. 67'de Enner Valencia, ceza alanı dışından adeta bir füze göndererek golü attı ve takımını 3-0 öne geçirdi. 
 
90+4'te ise Emre Güral, ceza alanı dışından önünde Lemos olmasına rağmen çok iyi vurdu ve Altay'ı avlayarak takımının karşılaşmadaki tek golünü kaydetti.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
Son düdük çaldı. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
 
90 +4' GOL Emre Güral, kaleci Altay'ın sağından yaptığı vuruşla golü buldu ve mücadelede skoru 3-1'e getirdi
 
82' Oyuncu değişikliği MKE Ankaragücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Endri Cekici çıkıyor ve yerine Şahverdi Çetin oyuna giriyor.
 
78' Oyuncu değişikliği Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ozan Tufan çıkıyor ve yerine İsmail Yüksek oyuna giriyor.
 
78' Oyuncu değişikliği Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Enner Valencia oyundan çıkarken Fatih Yiğit Şanlitürk oyuna giren isim.
 
73' Oyuncu değişikliği Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Mame Thiam oyundan çıkarken Papiss Cisse oyuna giren isim.
 
67' GOL Valencia, ceza sahası dışından vuruşla golü buldu. Durum 3-0 oldu.
 
59' Oyuncu değişikliği Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Serdar Aziz oyundan çıkarken Mauricio Lemos oyuna giren isim.
 
59' Oyuncu değişikliği MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği; Idriz Voca oyundan çıkarken Torgeir Borven oyuna giren isim.
 
58' Oyuncu değişikliği MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği; Jonathan Bolingi oyundan çıkarken Emre Güral oyuna giren isim.
 
54' Ceza sahası içinde topla buluşan Mbwana Samatta, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
 
51' MKE Ankaragücü takımından Joseph Paintsil tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
 
İkinci yarı başladı
 
Mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi!
 
45 +2' Sarı Kart Fenerbahçe'de Thiam sarı kart gördü.
 
45' Sarı Kart MKE Ankaragücü takımında Endri Cekici, sarı kart görüyor.
 
41' Sarı Kart Fenerbahçe takımında Ozan Tufan, sarı kart görüyor.
 
34' GOL! Fenerbahçe sol kanattan geliştirilen atakta Samatta ile 2. golü buluyor ve 2-0 öne geçiyor.
 
28' GOL! Fenerbahçe, Thiam'ın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçiyor!
 
25' Joseph Paintsil, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
 
24' MKE Ankaragücü takımından Joseph Paintsil çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
 
13' Enner Valencia, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
 
5' Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ricardo Friedrich kurtarıyor.
 
1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
 
İLK 11'LER
 
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar  Aziz, Tisserand, Filip Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
 
ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri, Paintsil, Bolingi.
 
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
 
Sakat: Sinan, Sadık, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül
 
Cezalı: Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş
 
FERDİ KULÜBEDE!
 
Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun maça yine kulübede başladı.

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