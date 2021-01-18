Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! F.Bahçe :3 Ankaragücü :1

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankara gücünü ağırladı. Maça iyi başlayan Fenerbahçe olsa da ilk tehlike Ankaragücü'nden geldi ev sağ kanattan kullanılan kornerde Altay 'ın hatasında Ozan Tufan topu son anda çizgiden çıkardı.

Daha sonra kontrolü ele alan Fenerbahçe, üst üste ataklarla rakip kaleyi zorladı. 28'de Thian, Valencia'dan altığı topa iyi vurdu ancak kaleci Freidrich topu çelmeyi baaşrdı. Seken topa bir kez daha vuran Senegalli takımını öne geçirdi. 34'te bu kez Samatta Ankaragücü savunmasının anlaşmazlığını iyi değerlendirdi ve ceza alanındaki güzel çalımlarıyla güzel bir gol attı.

İkinci yarıya Ankaragücü baskılı başlasa da gol gelmeyince Ankara ekibinin motivasyonu düştü. 67'de Enner Valencia, ceza alanı dışından adeta bir füze göndererek golü attı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

90+4'te ise Emre Güral, ceza alanı dışından önünde Lemos olmasına rağmen çok iyi vurdu ve Altay'ı avlayarak takımının karşılaşmadaki tek golünü kaydetti.