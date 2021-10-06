Fenerbahçe 7 futbolcu milli hepsi çok formda!

Fenerbahçe'de milli futbolcuların formda olmaları teknik heyet ve taraftarları oldukça memnun ediyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 8:42
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Lig lideri Fenerbahçe’de milli araya girilirken savunma hattındaki isimler dikkat çekiyor. Hem kalede hem de defansta birçok önemli isim milli takıma seçilerek öne çıktı.
 
Kalede Altay Bayındır ve Berke Özer ile stoperler Tisserand, Serdar Aziz, Kim Min Jae, Novak ve Attila Szalai milli takım oyuncuları olarak göze çarptı.
 
Altay Bayındır ve Serdar Aziz, Türkiye A Milli Takımı’na giderken, Berke Özer de Ümit Milli Takımı’nda yer alıyor. Nazım Sangare de sakatlanmadan önce A Milli Takım’a düzenli olarak seçiliyordu. Son dönemin başarılı isimleri Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımı’na giderken, Attila Szalai de Macaristan Milli Takımı’nda olacak.
 
Tisserand şu anda sakat olsa da Demokratik Kongo Milli Takımı’nın birinci kaptanı düzenli olarak davet ediliyor. Novak da Çekya Milli Takımı’ndan çağrı almayı sürdürdü.
 
Bu sezon Vitor Pereira ile beraber 3’lü savunma kurgusuna geçen Fenerbahçe’de nerdeyse tüm savunma hattının kendi milli takımlarına davet edilmesi olumlu bir durum olarak herkesi memnun ediyor. (Milliyet)

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Etiketler: fenerbahçe
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