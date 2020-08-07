Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı

Fenerbahçe, Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk konusunda anlaşmaya vardı.

07 Ağustos 2020 Cuma - 21:15
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Fenerbahçe'den Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması.Medical Park ve Liv Hospital ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllığına anlaştı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy ile Mehmet Ali Aydınlar'ın, 2 hafta önce bir araya geldiği ve sonraki süreçte tarafların el sıkıştığı öğrenildi.
 
BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
 
10 Ağustos Pazartesi günü futbolcuların Acıbadem Grubu hastanelerinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Ayrıca sponsorluk anlaşması için basın toplantısı da düzenlenecek.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi sitesinden duyurdu.
 
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
 
Kulübümüzün yeni sağlık sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olmuştur.
 
Yapılan anlaşma kapsamında; Futbol, Basketbol, Voleybol, Yelken, Boks, Kürek, Atletizm, Yüzme, Masa Tenisi A Takımları ve alt yapılarının sporcu ve teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetleri, 2022-23 sezonu sonuna kadar Acıbadem Sağlık Grubu tarafından üstlenilmiştir.
 
Bu işbirliğimiz çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Acıbadem’in güvencesine teslim edilmiştir.
 
Kulübümüzün içinde bulunduğu ve mücadele ettiği mevcut şartlarda, camiamızın 7’den 70’e kenetlenmesi ve kulübümüze destek olmasının son derece değerli ve önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor; bu vesileyle Acıbadem Sağlık Grubu’na teşekkür ediyoruz.
 

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