Fenerbahçe açıkladı! Gustavo, Altay ve Valencia...

Dün akşam Konyaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia hakkında Fenerbahçe'den açıklama geldi.

31 Ekim 2021 Pazar - 13:40
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İşte kulüpten yapılan açıklama:
 
"İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;
 
Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.
 
Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
 
Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."
 
Altay 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak
 
Altay'ın 6-10 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması ve 2.5-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Gustavo'nun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali bulunuyor. Valencia'nın ise dev maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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Etiketler: luiz gustavo valencia altay bayındır fenerbahçe
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