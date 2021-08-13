Fenerbahçe açıkladı! Token'dan kasaya giren para...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen resmi imza töreninin ardından Fenerbahçe Token ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token’lar 1.5 saat içinde tükenmiştir.

Bu satıştan Kulübümüzün toplam hasılatı 436 milyon TL olmuştur.

Kulübümüzün 12 Ağustos 2021 tarihinde KAP’a yaptığı açıklama ile gelirimizin yüzde 75’ini kapsayan miktar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bugün 14.00 itibariyle Paribu’da açılacak FB/TL paritesiyle Fenerbahçe Token alım satım işlemleri başlayacaktır.