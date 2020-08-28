Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI)

Fenerbahçe’nin 10 günlük Topuk Yaylası kampı, bugün sona erecek. Sarı-Lacivertliler, kampta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbul spor’u 4-0 yenerken, Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, kampın son gününde Erol Bulut ’un eski takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

Dakika 6 Salih Uçan (0-1)

Dakika 37 Ferdi Kadıoğlu (1-1)

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor maçı sonrası kafile İstanbul’a geri dönecek. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos bu karşılaşmada forma giymeyecek

’Erol Bulut sert yüzünü gösterdi’

Erol Bulut, dünkü idmanda sert yüzünü gösterdi. 45 yaşındaki teknik adam, antrenman sırasında sık sık hatalar yapılınca çalışmayı durdurarak, “Beyler, halı sahada top oynamıyoruz. Daha dikkatli ve ciddi olalım” uyarısında bulundu. Bulut, 1.5 saat süren sabah idmanında yine futbolcularının adeta pestilini çıkarttı. Başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında ise öğrencilerini çabaları nedeniyle tek tek tebrik etti.

Thiam değil Mame!