Fenerbahçe - Alanyaspor (CANLI)

28 Ağustos 2020 Cuma - 17:02
| Son Güncelleme : 28 08 2020 - 17:53
Fenerbahçe’nin 10 günlük Topuk Yaylası kampı, bugün sona erecek. Sarı-Lacivertliler, kampta oynadığı hazırlık maçlarında İstanbul
spor’u 4-0 yenerken, Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, kampın son gününde Erol Bulut
’un eski takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
Dakika 6 Salih Uçan (0-1)
Dakika 37 Ferdi Kadıoğlu (1-1)
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe:
Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin
, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci
, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam
Alanyaspor:
Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy
, Coulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek
Alanyaspor maçı sonrası kafile İstanbul’a geri dönecek. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos bu karşılaşmada forma giymeyecek
’Erol Bulut sert yüzünü gösterdi’
Erol Bulut, dünkü idmanda sert yüzünü gösterdi. 45 yaşındaki teknik adam, antrenman sırasında sık sık hatalar yapılınca çalışmayı durdurarak, “Beyler, halı sahada top oynamıyoruz. Daha dikkatli ve ciddi olalım” uyarısında bulundu. Bulut, 1.5 saat süren sabah
idmanında yine futbolcularının adeta pestilini çıkarttı. Başarılı çalıştırıcı, antrenman sonrasında ise öğrencilerini çabaları nedeniyle tek tek tebrik etti.
Thiam değil Mame!
Fenerbahçe’nin Kasımpaşa
’dan bedavaya kadrosuna kattığı Mame Thiam, sempatik tavırlarıyla kısa sürede arkadaşlarıyla kaynaştı. Futbolcular, Senegalli yıldıza idmanlarda Thiam diye değil Mame hatta Mami diye seslenmeye başladı. 27 yaşındaki futbolcu antrenman performansıyla Erol Bulut’u etkilemeyi başardı. Sürekli hareketli olan, hücum hattında basmadık yer bırakmayan Thiam, kampın en iyilerinden biri