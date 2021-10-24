Fenerbahçe:1 - Alanyaspor: 2

Fenerbahçe ile Alanyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Emre Akbaba ve 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 80. dakikada Serdar Dursun 'dan geldi. Fenerbahçe bu sonuçla 19 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 20'ye çıkardı. Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Konyaspor 'la karşılaşacak. Alanyaspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' GOL! 90+3. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Milunovic ön direkte topu indirdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Efkan vuruşunu yaptı ver topu ağlara gönderdi.Gol - Efkan Bekiroglu 90' Maçın dördüncü hakemi karşılaşmanın sonuna 6 dakikalık kayıp zamanı işaret ediyor. Davidson yerini Oğuz 90'Davidson yerini Oğuz Aydın 'a bıraktı.Davidson - Oguz Aydin Leroy Fer, Emre'nin yerine 90'Leroy Fer, Emre'nin yerine oyun da.Emre Akbaba - Leroy Fer 88' Mesut'un sol kanattan yaptığı ortada Serkan'ın uzaklaştıramadığı topu Szalai arka direkte önünde buldu. Szalai vuruşunu yaptı ancak kale ağzındaki Juanfran'a çarpan top kornere çıktı. 86' Candeias'a faul yapan Novak sarı kart gördü.Sarı Kart - Filip Novak

84' Alanyaspor bu dakikalarda Fenerbahçe kalesini daha sık yoklamaya başladı. Efecan yerini Candeias'a bıraktı.Efecan 81'Efecan yerini Candeias'a bıraktı.Efecan Karaca - Daniel Candeias 80' GOL! Novak'ın ceza sahasının solundan içeri ortaladığı pozisyonda Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Serdar Dursun 76' Alanyaspor maçtaki ilk şutunda golü bulmayı başardı.

75' GOL! Efecan sağ kanattan getirdiği topta pasını yerden kale önüne aktardı. Kale önünde Emre'nin yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Emre Akbaba 72' Crespo, Nazım'ın yerine oyuna dahil oldu.Nazim Sangaré - Miguel Crespo 71' Valencia, Rossi'nin yerine oyunda.Diego Rossi - Enner Valencia 71' Zajc yerini Sosa'ya bıraktı.Miha Zajc - José Sosa

70' Novais, Zajc'a yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - João Novais 67' Efecan sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Efecan pasını Diedhiou'ya aktardı ancak Berke kalesinden hızla çıkıp topu kontrol etti. 65' Fenerbahçe Pelkas'la hızlı kontra atağa çıktı. Pelkas pasını solda koşusunu sürdüren Nazım'a aktardı. Nazım ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak top auta çıktı. 61' Fenerbahçe bu dakikalarda ataklarını iyice arttırmasına rağmen kapanan Alanyaspor savunmasını açmakta zorlanıyor. 57' Nazım sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Milunovic'in müdahalesiyle top kornere çıktı. 54' Alanyaspor pas oyunuyla rakip ceza sahasına girdi. Ancak pozisyonu sonlandıramadan Berke çıktı ve topu kontrol etti.

51' Fenerbahçe ikinci yarıya daha etkili başlayan ekip. 49' İki oyuncuda ayağa kalktı ve oyun kaldığı yerden devam ediyor. Nazım ve Milunovic girdikleri hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. 48'Nazım ve Milunovic girdikleri hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

45' İlk yarının sonunda en az 4 dakika daha oynanacak. 45' Gustavo'nun sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu Davidson uzaklaştırdı. 42' Fenerbahçe bu dakikalarda baskını iyice arttırmış durumda. 38' Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına Pelkas, topu yükseltti. Arka direkte Ferdi'nin yaptığı vuruşta Rossi'ye çarpan top Serkan'ı geçemedi.

36' Karşılaşma orta saha mücadelesiyle geçilirken Fenerbahçe gol pozisyonuna girmekte zorluk çekiyor. 32' Zajc, Davidson'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Miha Zajc 29' Tisserand'ın sağ kanattan ortasında Alanyaspor savunmasının müdahalesi sonucu top kornere çıktı.

25' Pelkas'ın ceza sahasında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor 23' Fenerbahçe bu dakikalarda oyunu Alanyaspor yarı sahasına taşıdı. 21' Diedhiou yeniden oyuna döndü.

18' Diedhiou tedavisi için saha kenarına alındı ve oyun kaldığı yerden devam ediyor. 17' Sağlık ekipleri Diedhiou için sahada. 16' Fenerbahçe kalesine gönderilen uzun topta Berke kalesini terk ederek ileri çıktı. Ceza sahası dışında Berke ile çarpışan Diedhiou sakatlanarak yerde kaldı. 14' Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Nazım'ın yaptığı ters vuruş sonucu top kornere çıktı.

11' Alanyaspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Pelkas aldığı topu Serdar'a aktardı. Serdar ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı ancak top kaleci Serkan'da kadlı. 9' Karşılaşmanın geride kalan 8 dakikalık bölümü her iki takımın da orta sahada karşılıklı top kayıplarıyla geçti.

6' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Pelkas'ın ortasında top istediği yere gitmedi ve uzak noktadan dışarı çıktı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Novák, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Miha Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar.