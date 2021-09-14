Fenerbahçe Ali Muhammed ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko tecrübeli oyuncu Ali Muhammed ile yollarını ayırdığını duyurdu.

14 Eylül 2021 Salı - 10:47
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.
 
Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague’in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.

 
Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.
 
Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed’i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.

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Etiketler: fenerbahçe beko ali muhammed
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