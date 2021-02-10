Fenerbahçe almadı şimdi Hırvatistan'da tarih yazıyor

Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray 'a sahasında 1-0 boyun eğen, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ise Medipol Başakşehir 'e uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de moraller hayli bozuk.

Alınan kötü sonuçların faturası Erol Bulut 'a kesilirken, bazı taraftarlardan 'istifa' sesleri yükselirken, sarı-lacivertliler için daha önce ismi anılan bir ismin performansı göz dolduruyor.

Bu eleştirilerle birlikte, sezon başında ismi Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe için anılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın son dönemdeki performansı merak konusu oldu ve Hırvatistan 'da yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi dikkatlerden kaçmadı.

GALİBİYET SERİSİ YAKALADI



Hırvatistan 1. Ligi'nde NK Osijek ile şampiyonluk yarışı veren Nenad Bjelica, 20. haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 45 puanı bulunan Osijek, aynı puanla zirvede bulunan Dinamo Zagreb 'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Nenad Bjelica yönetimindeki NK Osijek, yalnızca puan olarak takdir toplamıyor. NK Osijek aynı zamanda 15 golle bu sezon ligde 20. hafta itibariyle en az gol yiyen ekip konumunda.

İÇ SAHADA LİDER



Özellikle iç sahada oynadığı futbolla puan tablosunda iddiasını sürdürebilen NK Osijek, sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 28 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Sahasında oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

KADRO DEĞERİ RAKİBİNİN 5'TE BİRİ



Ligde son 5 maçtır kazanan NK Osijek, 20.65 milyon euro değerindeki kadrosuyla ligin en değerli 4. takımı konumunda. Şampiyonluk savaşı verdiği ve aynı puanda takibini sürdürdüğü Dinamo Zagreb ise 103.7 milyonluk euro değerindeki kadrosuyla ligin en pahalı takımı durumunda.

ZİRVEDE KRİTİK MAÇ

