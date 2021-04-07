Fenerbahçe altta kalmadı! Galatasaray'a belgeli yanıt

1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına flaş bir yanıt verdi.

07 Nisan 2021 Çarşamba - 16:55 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 17:08
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Malatyaspor kadrosu belli oldu! 6 eksik var Fenerbahçe'de korkutan tablo! 7 futbolcu kart sınırında Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası Galatasaray'a kötü haber! Onyekuru Karagümrük maçında yok Mustafa Cengiz Fenerbahçe'yi bombaladı! 'İki tane tıfıl yönetici...'

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'şampiyonluk' tartışması her geçen gün alevleniyor. 1959 öncesindeki şampiyonluklarının sayılması için hukuk mücadelesi başlatan sarı-lacivertliler, bu hamleye karşı çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e belgelerle yanıt verdi.
 
F.Bahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda sosyal medya hesabından 3 ayrı belge yayınladı. Yapılan paylaşımlarda, söz konusu yıllara ait TFF'nin resmi sitesindeki belgelere yer verildi.
 
İşte o belgeler ve açıklamalar:





Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe galatasaray 1959 öncesi şampiyonluklar
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de Galatasaray'da hesapta olmayan ayrılık! Ömer Bayram gelecek sezon Başakşehir'de
Aytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldıAytaç Kara gelecek sezon Galatasaray'da! 3 yıllık imza atıldı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'deBeşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi! Sezon sonunda Premier Lig'de Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtıŞampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi yıkan haber! Moussa Marega elden kaçtı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.