Fenerbahçe altta kalmadı! Galatasaray'a belgeli yanıt

07 Nisan 2021 Çarşamba - 16:55
| Son Güncelleme : 07 04 2021 - 17:08
Fenerbahçe ile Galatasaray
arasındaki 'şampiyonluk' tartışması her geçen gün alevleniyor. 1959 öncesindeki şampiyonluklarının sayılması için hukuk mücadelesi başlatan sarı-lacivertliler, bu hamleye karşı çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e belgelerle yanıt verdi.
F.Bahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması konusunda sosyal medya hesabından 3 ayrı belge yayınladı. Yapılan paylaşımlarda, söz konusu yıllara ait TFF'nin resmi sitesindeki belgelere yer verildi.
İşte o belgeler ve açıklamalar: