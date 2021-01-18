Fenerbahçe Ankaragücü mücadelesi öncesi flaş gelişme! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i! O isim kulübede...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe'de sakat ve cezalı bir çok oyuncu bulunuyor. İşte günün mücadelesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i...

18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:57
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Ligde son 4 maçını kazanan veTürkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giriyor. Son iki maçını kaybeden Ankaragücü ise 15 puanla 19. sırada yer alıyor.
 
Fenerbahçe ile Ankaragücü, ligde 103. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
 
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
 
Sakat: Sinan, Sadık, Perotti, Tolga, Gökhan Gönül
 
Cezalı: Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş
 
FERDİ KULÜBEDE!
 
Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu'nun maça yine kulübede başlayacağı öğrenildi.
 
İLK 11'LER!
 
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısına şu 11'le çıkacak;
 
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Enner Valencia, Pelkas, Mame Thiam, Samatta
 
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Sarlija, Atakan, Erdi, Atila, Diousse, Lukasik, Saba, Çekiçi, Bolingi, Börven (muhtemel)
 

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