Fenerbahçe - Antalyaspor

The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 21:59 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 22:53
İLGİLİ HABERLER
İtalyan gazeteci duyurdu! Fenerbahçe ve Lazio Vedat Muriqi için anlaştı Süper Lig'in 4 haftalık fikstürü açıklandı! Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması! Mesut Özil'e çılgın teklif! Suudilerden Mesut Özil'e çılgın teklif!

Sezon öncesi yapılan The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Kazanan taraf adını finale yazdıracak.  Dörtlü turnuvanın diğer iki takımı ise Beşiktaş ve Sivasspor
 
Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0
 
Goller: 29', 40' ve 82' Thiam, 64 Caner Erkin (P) (Fenerbahçe)
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
 
Antalyaspor: Boffin, Eren, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel, Orgill

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç'tan flaş transfer toplantısı: Galatasaray'a gideceğine bize gelsin! Ali Koç'tan flaş transfer toplantısı: Galatasaray'a gideceğine bize gelsin!
Brezilyalı modelden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyorBrezilyalı modelden Messi isyanı: Çöp muamelesi görüyor O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut... Siyah beyazlılar Nazım Sangare ile anlaştı! Para artı takasSiyah beyazlılar Nazım Sangare ile anlaştı! Para artı takas
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.