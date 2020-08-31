31 Ağustos 2020 Pazartesi - 21:59
| Son Güncelleme : 31 08 2020 - 22:53
Sezon öncesi yapılan The Land Of Legends Cup'ta Fenerbahçe ile Antalyaspor
kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Kazanan taraf adını finale yazdıracak. Dörtlü turnuvanın diğer iki takımı ise Beşiktaş
ve Sivasspor
Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-0
Goller: 29', 40' ve 82' Thiam, 64 Caner Erkin
(P) (Fenerbahçe)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey
Antalyaspor: Boffin, Eren, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel, Orgill