Fenerbahçe-Antalyaspor

04 Mart 2021 Perşembe - 18:16
| Son Güncelleme : 04 03 2021 - 19:18
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor
ile karşılaşıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
12' Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisinin üstünden Fredy'nin sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Fredy
7' Fenerbahçe'de Szalai, topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Attila Szalai
5' Fenerbahçe'de Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay
Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Ozan Tufan
, Jose Sosa, Osayi Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Samatta
Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Lemos, Papiss Cisse, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Uğur.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin
, Hakan Özmert, Eren Albayrak, Fredy, Amilton, Gökdeniz