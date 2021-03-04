Fenerbahçe-Antalyaspor

Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe - 18:16 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 19:18
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
12' Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisinin üstünden Fredy'nin sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Fredy
7' Fenerbahçe'de Szalai, topa elle müdahale ettiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Attila Szalai
5' Fenerbahçe'de Pelkas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
 
İLK 11'LER
 
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Ozan Tufan, Jose Sosa, Osayi Samuel, Pelkas, Mesut Özil, Samatta
 
Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Lemos, Papiss Cisse, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Uğur.
 
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Eren Albayrak, Fredy, Amilton, Gökdeniz

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