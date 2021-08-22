Fenerbahçe - Antalyaspor

22 Ağustos 2021 Pazar - 21:32
| Son Güncelleme : 22 08 2021 - 23:11
MAÇTAN DAKİKALAR
67' Fenerbahçe etkili geldi! Valencia'nın ceza sahasına soldan ortasında Ferdi'nin şutunda top savunmaya çarpıp dışarı çıktı.
65' Fenerbahçe'de Muhammed oyundan çıkarken yerine Valencia oyuna girdi.Muhammed Gümüskaya - Enner Valencia
65' Fenerbahçe'de Sosa'nın yerine Zajc oyuna dahil oldu.José Sosa - Miha Zajc
65' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerini Mesut Özil'e bıraktı.Bright Osayi-Samuel - Mesut Özil
62' Fenerbahçe'de Sangare, Amilton'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Nazim Sangaré
57' Çizgiden çıktı! Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Kim'in kafa vuruşunda Güray topu çizgiden çıkardı.
57' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ferdi'nin yerden ortasında kale önünde Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Boffin topu son anda dışarı tokatladı.
50' Antalyaspor'da Ghacha yerini Gökdeniz Bayrakdar'a bıraktı.Houssam Ghacha - Gökdeniz Bayrakdar
50' Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayının önünden şutunda top üstten dışarı gitti.
49' Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı.
43'
Antalyaspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelen ortada kaleci Altay
topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Amilton'un vuruşunda kaleci altay yakın mesafeden topu harika çıkardı.
35' Fenerbahçe, bu dakikalarda oyuna ağırlığını koydu.
26' Fenerbahçe, Gustavo'nun 26. dakikada attığı golle öne geçti ancak gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
17' Fenerbahçe, gole yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Samatta'nın pasında kale önünde Muhammed'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
11' Sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin ceza sahsının dışına çıkardığı topta, Sosa'nın vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.
9' Fredy'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Ghacha kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden ve açıyı kapatan Altay, Ghacha'ya gol şansı tanımadı.
2' Antalyaspor etkili geldi! Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Atilla, Tisserand, Min Jae, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.
ANTALYASPOR: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.