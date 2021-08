Fenerbahçe-Antalyaspor maçının heyecanı Misli.com'da!

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona giren Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Hafta arası ise HJK Helsinki karşısında FFP (Financial Fair Play) yüzünden forvetsiz oynamak zorunda kaldı. İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlandığı, Mesut Özil'in düşük performans gösterdiği maçta sahneye Muhammed Gümüşkaya çıktı ve 2001 doğumlu genç oyuncu muhteşem bir golle takımına galibiyeti getirdi. Muhammed'in dışında 2005'li Arda Güler de süre aldı, önümüzdeki maçlarda bu genç oyuncuların yeri geldiğinde kullanılabileceği konuşuldu. Lige döndüğümüzde Fenerbahçe'yi sevindirecek gelişme, hem Enner Valencia'nın sakatlıktan dönüşü hem de ihtiyaç halinde Mbwana Samatta'nın forvette kullanılabiliyor oluşu diyebiliriz. Sarı lacivertli ekipte İrfan Can ile Novak dışında Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Lisansı çıkartılan Güney Koreli stoper Min-jae Kim görev verilmesi halinde oynayabilecek.