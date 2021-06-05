Fenerbahçe ateş püskürdü! "Takımı sahadan da çekebilirdik..."

ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde olayların çıktığı müsabakada Anadolu Efes'e kaybederek seride 2-0 geriye düşen Fenerbahçe Beko'da Yönetici Sertaç Komsuoğlu, sert açıklamalarda bulundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi - 22:40
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Müsabakanın bitimine 3 buçuk dakika kala, Melih Mahmutoğlu ile Chris Singleton arasında yaşanan tartışmanın ardından sarı lacivertlilerden 4 oyuncunu diskalifiye edilirken Efes'ten Singleton ihraç edilmişti.
 
Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yönetici Komsuoğlu, iki kez teknik faul alarak diskalifiye edilen Jan Vesely'e de değinirken "Vesely elini kaldırsa teknik faul çalıyorlar. Tepkiliyiz. Kırgınız. Bu iş böyle gitmez. Bizim oyuncularımız tahrik edildi. Bizim oyuncularımıza yapılan şeyler karşı tarafa çalınmadı. Ondan sonra olaylar buraya geldi. Hakkaniyet lazım. Maçı tahrik edenler kim, onlara bakmak lazım. Rakibi şampiyon yapmak istiyorlarsa söylesinler, strese girmeyelim. Oyuncularımız ağır tahrik altına alınıyor. Melih Mahmutoğlu Milli takımın kaptanı. Saygıyı hak ediyor. Hakemlerin başındaki kişi denizden ayaklarını çıkarsın. Başka hocalar gibi takımı da çekebilirdik. Çekmedik. Rakibe saygı, basketbola saygı dedik. Biz bu ligi ciddiye alıyoruz. Bu kadar yatırım yapıyorsak bizi ciddiye alacaklar. Bizim derdimiz Türk Basketbolu. Hakemler bu şekilde devam edecekse önümüzdeki sene Euroleague'de oynarız. Türkiye liginde sadece genç oyuncuları oynatırız." diye konuştu.

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