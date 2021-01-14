Fenerbahçe Atilla Szalai için resmi teklifte bulundu

Fenerbahçe, Macar stoper Atilla Szalai için Apollon Limassol’a resmi teklif yaptı.

14 Ocak 2021 Perşembe - 8:14
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Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil transferini bitirmeye çalışırken bir yandan da stoper arayışını devam ediyor.
 
Trtspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Atilla Szalai için oyuncunun kulübü Apollon Limassol’a resmi teklif yaptı. 22 yaşındaki Macar oyuncu savunmanın göbeğinde oynuyor ve her iki ayağını da kullanabiliyor. 1.92 bopyundaki oyuncu hava toplarındaki üstünlüğüyle de biliniyor.
 
22 yaşındaki stoper takımıyla bu sene çıktığı 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
 

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Etiketler: Atilla Szalai fenerbahçe
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