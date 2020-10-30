Fenerbahçe Avrupa'da ikinci sırada!

Maç başı sadece 5 kez top kaptıran Fenerbahçe Avrupa'da ikinci sırada.

30 Ekim 2020 Cuma - 10:16
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Süper Lig'de ilk 6 haftayı namağlup geçen, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin başarısının sırrı top kayıplarını azaltması oldu. Sarı-lacivertli futbolcular, maç başına sadece 5 kez ayaklarındaki topu rakibe kaptırırken, bu alanda Avrupa'nın da en iyi ikinci ekibi oldu. İtalya Serie A ekibi Roma'nın 4 top kaybı ortalamasıyla ilk sırada olduğu listede, Premier Lig'den Chelsea 5 kayıp değeriyle Fenerbahçe ile aynı sırayı paylaştı.
 
SAVUNMADA GÖNLÜNE GÖRE BULDU
 
Avrupa'nın en az top kaybeden ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de yeni transfer Gökhan Gönül ile Caner Erkin istenileni vermeye devam ediyor. Gökhan, şu ana kadar rakiplerinin 15 kritik atağına dur derken, bu alanda ligin de en başarılı 3.ismi durumuna geldi. Hücumda gösterdiği performansla alkış alan Caner ise yaptığı 3 asist ile başı çekerken, 18 kilit pas karnesiyle de ikinci sıraya oturdu.
 
(Sabah)
 

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