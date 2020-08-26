Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşmak üzere!

Fenerbahçe'nin, "Bankalar Birliği ile anlaşma" konusunda son aşamaya geldiği ifade edildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:26
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un en çok karşı çıktığı konulardan olan "Bankalar Birliği ile anlaşma" özelinde önemli adımlar atılıyor.
 
TRT Spor'un haberine göre, Koç'un 5 yıllık ödeme planına karşı çıktığı yapılandırma anlaşması için yapılan görüşmelerde 10 yıl üzerinden anlaşmaya yakın olunduğu kaydedildi.
 
Öte yandan, bankalardan alınacak kredinin ana parasının da harcama limitlerine yansıtılmaması konusunda önemli ölçüde anlaşıldığı ifade edildi.
 
Yapılacak anlaşmanın ardından harcama limitinin 400 milyon TL civarına yükseleceği ve yeni transferlerin lisansının çıkarılacağı belirtildi.

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