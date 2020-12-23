Fenerbahçe - Başakşehir maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Bir ara ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir Şampiyonlar Ligi grup maçlarının da fikstürde arka arkaya gelmesiyle Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı. Son 4 maçtan sadece 2 puan çıkartan son şampiyon, zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı devam eden Junior Caiçara ile koronavirüs karantinasındaki Demba Ba'dan yararlanamayacak. Bir süredir takımdan ayrı kalan Edin Visca ile Alexandru Epureanu ise maç kadrosunda yerlerini alabilecek. Geçen sezon sadece 3 gol atabilen Fredrik Gulbrandsen, sezonun ortasına geldiğimiz şu günlerde şimdiden 8 gole ulaştı ve TD Okan Buruk 'un en önemli gol silahı haline geldi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe ligdeki son 6 maçının 4'ünü kaybetti ve bu 4 yenilginin 3'ünde gol atamadı!

- Başakşehir'in ligdeki son 7 maçının tamamı "karşılıklı gol" ile bitti ve bu 7 maçın 6'sı "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 9 resmi maçın sadece 2'sini Başakşehir kazandı. (4 Fenerbahçe galibiyeti - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %24'lük kesim son maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekibin bu zorlu mücadeleyi kazanmasını bekliyor... %19'luk kesim ise tam tersini düşünüyor ve "Başakşehir kazanır" tercihini kuponlarına koymuş.