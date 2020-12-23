Fenerbahçe-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi dün oynanan iki mücadele ile başladı. Heyecan bugün de devam ederken gün önemli maçında Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Sağ kanattan Caner'den sıyrılan Crivelli, ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasının üzerine çevirdi. Savunmada Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin , Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Novak, Kemal Ademi, Thiam

FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇTA EKSİK ÇOK