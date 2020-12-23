Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Başakşehir'i konuk ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:08 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 19:07
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe - Başakşehir maçında Cüneyt Çakır VAR! Fenerbahçe - Başakşehir maçında Cüneyt Çakır VAR! Caner Erkin'e yeni görev verdiler! Fenerbahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı Fenerbahçe'den ayrıldı Barcelona'ya imza attı

Fenerbahçe-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi dün oynanan iki mücadele ile başladı.  Heyecan bugün de devam ederken gün önemli maçında Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor. 

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Sağ kanattan Caner'den sıyrılan Crivelli, ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasının üzerine çevirdi. Savunmada Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.

İLK 11'LER: 
 
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Novak, Kemal Ademi, Thiam
 
Başakşehir:  Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli
 
FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇTA EKSİK ÇOK
 
Ozan Tufan’ın sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklaması sıkıntılara bir yenisini ekledi. Samatta, Perotti, Tolga Ciğerci , Jose Sosa ve Valencia gibi yıldızlarını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe’de Dimitris Pelkas da sarı kart cezası yüzünden bugün forma giyemeyecek.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe başakşehir
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
18 transfer Erol Bulut'u kesmedi! Maça çıkmadan şikayetçi oldu 18 transfer Erol Bulut'u kesmedi! Maça çıkmadan şikayetçi oldu
MHK'nin radikal kararları Fatih Terim ve diğerlerini yaktı! Ceza üstüne cezaMHK'nin radikal kararları Fatih Terim ve diğerlerini yaktı! Ceza üstüne ceza Falcao'ya bomba teklif! Ne İnter Miami'den ne Katar'dan... Yıllık 4 milyon euro verdilerFalcao'ya bomba teklif! Ne İnter Miami'den ne Katar'dan... Yıllık 4 milyon euro verdiler Galatasaray'a 3 müjdeli haber! Falcao antrenmanda göründüGalatasaray'a 3 müjdeli haber! Falcao antrenmanda göründü
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.