23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:08
| Son Güncelleme : 23 12 2020 - 19:07
Fenerbahçe-Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi dün oynanan iki mücadele ile başladı. Heyecan bugün de devam ederken gün önemli maçında Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
3' Sağ kanattan Caner'den sıyrılan Crivelli, ceza sahasına girer girmez topu penaltı noktasının üzerine çevirdi. Savunmada Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.
İLK 11'LER:
Fenerbahçe:
Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin
, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Novak, Kemal Ademi, Thiam
Başakşehir: Volkan Babacan
, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan
Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli
FENERBAHÇE'DE KRİTİK MAÇTA EKSİK ÇOK
Ozan Tufan’ın sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklaması sıkıntılara bir yenisini ekledi. Samatta, Perotti, Tolga Ciğerci
, Jose Sosa ve Valencia gibi yıldızlarını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe’de Dimitris Pelkas da sarı kart cezası yüzünden bugün forma giyemeyecek.