Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe Kulübünde başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 19:26 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 19:38
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 Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim  kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine  dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca  alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan  vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili  çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için  kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.
 

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