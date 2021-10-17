Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hakeme sert tepki: Bu böyle gitmeyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'a sert bir dille yüklendi.

İşte Başkan Koç'un açıklamaları: "Öncelikle camiama sesleniyorum. Önce bir sakin olun. 'Asın, kesin, masaya yumruğu vurun, düdük astırın' diyorsunuz önce bir sakin olun. Kim Min-Jae'ye verilen kart, Avrupa 'da hiçbir yerde böyle pozisyonlara faul verilmiyor. Camiama sesleniyorum. Sakin olun. Kart pozisyonuna baktığımda yüzde 50-yüzde 50 dedim ama sonradan izleyince kararım netleşti. Avrupa'nın her yerinde bu pozisyona kart verilmiyor.

'Hakem rezaleti bir norm olarak kabul ediliyor'

Şu gördüğünüz olay, hakem rezaleti, bir norm olarak kabul ediliyor. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu maç 11'e 11 bitseydi, bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Allah'tan son dönemde kulüpler ayaklandı. Bu böyle gitmeyecek. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi? Ali Maçalan, bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek.

'Bu örneği vermek zorundayım'

Rizespor-Galatasaray maçı. Haddime değil, iki takımdan da özür diliyorum ama bu örneği vermek zorundayım. Galatasaray bir gol yiyor, net faul. Galatasaray 3. golü atıyor, net faul, 2-3 tane faul. Maçı 8 dakika uzatmış, üstüne 4 dakika daha koyuyor.

'Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor'

Gidebilen Sabiha Gökçen'e gitsin. Bu takıma destek verin. Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor. Teknoloji geldikten sonra hakem performansı geriye giden tek ülke herhalde biziz. İstisnasız bütün kulüpler rahatsız. Biz şampiyon O-LA-CA-ĞIZ. Bunu yazın bir kenara.