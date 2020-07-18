Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan itiraf! "Yanıldığımı yaşayarak gördüm"

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Sarı-lacivertli kulübün 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı’ndaki 1907 Tribünü’nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulüp kurucuları, kuruluştan buyana başkanlık ve yöneticilik yapanlardan, sporculardan, kulüp çalışanlarından, Yüksek Divan Kurulu ile kulüp üyelerinden vefat edenler, şehit ordu ve emniyet personeli ile Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra başkan Ali Koç kürsüye çıktı ve açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Türk futbolunun içinde bulunduğu kriz, Fenerbahçe de buna dahil, Türkiye'nin demografisine baktığımız zaman altyapıdan sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. 14 yabancı sayısı aşağı inince altyapıdan oyuncu gelecek diye bir garanti yok.

Altyapıdaki en büyük sorunlardan bir tanesi iyi hocalar gerekli. Tesisler gerekli. Yabancı sınırlamasına geleceğiz. 14 yabancı sınırını getirince altyapıdan oyuncu yetiştireceğiz diye bir durum yok. Son 10-15 yılda 11 kere değişmiş bir sistemden bahsediyoruz.

TFF'de Fenerbahçe'nin iyi temsil edilmediğine dair bir soru var. Biz seçilmeden önce, seçildikten sonra da TFF'nin kurullarıyla ilgili endişelerimizi, vereceği zararları defalarca dile getirdik. Dile getirmeye devam edeceğiz.

TFF'yle yaşadığımız sorunlar, disiplin kararları ve son dönemde bizimle kişiselleşmiş çekişmelerin fayda sağlamadığı ve F.Bahçe'ye zarar verdiğini görüyoruz. Oyunun kuralları er ya da geç değişecektir. Türk futbolu bundan sonra altyapıdan oyuncu çıkarmak zorunda. Zaman alacak ama zorundayız. Fenerbahçe son 10-15 yılda altyapıdan futbolcu çıkarma konusunda pek başarılı değil.

Ben yönetimde görev yaparken başka kulüpten bir yönetici, "Futbol öyle bir şey ki yönetici refleksiyle senden sonrakilerin başarısız olmasını istersin" dedi. Ben de, "Bu sizin camiaya has bir şey, bizim camiada böyle şey olmaz" demiştim. Yanıldığımı yaşayarak gördüm.

Şartnameye göre yayıncı kuruluşun yeni sezonda 3.1 milyar TL ödemesi gerekirken 1.7 milyar TL'ye kadar düşmek istiyorlar.

Fenerbahçe'nin A Takımı ile altyapı takımı arasındaki fiziki durum o kadar uzak ki, bir birlik ortamı yakalanamıyor. Arzu ettiğimiz altyapı başarısını yakalamak için tüm takımı bir arada tutmamız gerekiyor. Bunun için arazi işini halletmemiz gerekiyor ve bunda da çalışmalara başladık. Kaynak olarak da bazı iş adamları var bu tesislere adlarının verileceği...

Samandıra ile Dereağzı faaliyetlerini ortak bir alana taşıyabilmek istiyoruz. Akademi ile A takımın aynı havayı solumasını hedefliyoruz. Bunun için girişimlerimiz var, iyi de gidiyor. Yeter ki arazi işini halledelim. Bunu er ya da geç yapmak zorundayız.

Türk futbolunun gelişmesi, Avrupa ile aranın kapanması için devlet stratejisine ihtiyaç var. 1 kulüple olmaz, topyekün olması gerekiyor.

İlk 2 yılda yanlışlarımız, zaman kayıplarımız oldu. Çabalar göz ardı edilemez. Sabır diyorsunuz, ben de diyorum. İlk yıl bu kadar sıkıntılı geçmese daha fazla sabredebilirdik. İkinci yılımızda daha başarılı olmamız gerekir diyerek reformlar ya yavaşladı ya da ertelendi.

Şu 30 koli, bu 50 koli yardım yapmış diye isim verilirken pandemi süresince bizim yaptığımız yardımlar göz ardı edildi.

Transfer politikası

Bizim politikamız, Türkleştirmedir. 2 senedir düşündüğümüz, aktif bir şekilde planlamaya koyduğumuz politikadır. TFF'nin sürpriz bir şekilde bizle paylaştığı rakamlara baktığımız zaman daha fazla Türkleşmemiz gerekiyor.

TFF'ye gözdağı

TFF, devre arasında transfer yapmamamız için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu sene limit konusunda ne yapacaklarını bilmiyoruz ancak devre arasındaki gibi bir tutum olursa, tutumumuzun bu sefer farklı olacağını buradan herkes bilmeli.