Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç, "Oğulcan konusu bizi neden ilgilendiriyor diyorlar. Sahada rekabet ettiğimiz kadar transferde de rekabet ediyoruz ve rekabetin adil bir şekilde yapılması gerekiyor. Futbolcu ayartma konusunda birçok kulüp rahatsız" dedi.

23 Ocak 2021 Cumartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 14:07
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.
 
İşte Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
''Oğulcan Çağlayan'la ilgili görüşümü belirtmiştim. Bu bizi ve tüm takımları etkileyen bir husustur. Transfer yapılırken geleneklerin yerine getirilmesini pek çok kulüp istiyor. Sadece biz biraz daha dillendiriyoruz. Henüz net bir ceza verilmedi ama bunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bu konuda rahatsızlığımızı dile getirdik.''
 
''Aidat gelirlerimizde artış yaşandı''
''Bu sene bazı taraftarlarımız maçlara gelemeyecek olmalarına rağmen kombine aldılar, onlara teşekkür ederim. 50 TL aidat çok düşük. Bununla ilgili çok fazla mail alıyoruz. Daha önce söyledik, 50 lira aidat ama daha fazla istiyorsanız bağışlayın, bu bize katkı sağlayacaktır dedik. Bu çağrımıza 5 bin 28 üyemiz karşılık verdi ve aidat gelirinde %116 gibi bir artış yaşandı.
 
"Sabrımız taştı"
Yayıncı kuruluş konusunda artık sabrımız taştı. Bu kaçıncı oldu? Neden Fenerbahçe? Tavırları değişene kadar gerginlik devam edecek."
 
 
 

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Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Oğulcan Çağlayan
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