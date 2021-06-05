Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Önder Özen ve Mustafa Eröğüt açıklaması: 'Temasımız olmadı'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına son noktayı koydu. Ali Koç'tan Önder Özen ve Mustafa Eröğüt açıklaması geldi.

05 Haziran 2021 Cumartesi - 13:47
İLGİLİ HABERLER
Rafa Benitez Fenerbahçe'de! İspanyol teknik direktör 16 Haziran'da İstanbul'da Şike kumpas davasından sonra Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama! 2 bin 412 yıl ceza Attila Szalai için çıldırdılar! 25 milyon euro Aziz Yıldırım sürprizi! Kongreden önce... Belli oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Portekizli...

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek isim merak konusu olmaya devam ediyor.
 
Geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldiğinde sportif direktörlük görevine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Çünkü bu sektör geliştikçe FFP, harcama limitleri, bankalarla yapılan anlaşmalar vs. Bir Genel Müdür, CEO kıvamında futbola bakan ama sahayla alakası olmayan bir kişi ve departmana ihtiyaç var. Emre Belözoğlu bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçu, finansçı 3-4 arkadaşı da futbol şubesinin sportif direktör altında konumlandırdı ki çok doğru yaptığını düşünüyorum. Onun için sportif direktörlük müessesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.
 
"MUSTAFA ERÖĞÜT VE ÖNDER ÖZEN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"
Başkan Ali Koç’un bu açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ile Beşiktaş eski sportif direktörü Önder Özen’in isimleri sarı-lacivertli kulüp için gündeme geldi.
 
Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Eröğüt ve Özen ile ilgili iddiaları yalanlayan Ali Koç, iki isimle de görüşmeleri olmadığını kaydetti.
 
Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir’de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ancak Başakşehir Kulübü neden bıraksın kendisini. Ayrıca Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" şeklinde açıklama yaptı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Fenerbahçe Ali Koç Önder Özen Mustafa Eröğüt
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Pelkas'ın sözleşmesindeki madde şoke etti! Başka bir kulübe transfer olursa... Fenerbahçe'de Pelkas'ın sözleşmesindeki madde şoke etti! Başka bir kulübe transfer olursa...
Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Menajeriyle temaslara başlandı...Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Menajeriyle temaslara başlandı... Galatasaray'da büyük transfer pişmanlığı! 2.5 milyon liraya almadı, 4 milyon euroyu gözden çıkardı...Galatasaray'da büyük transfer pişmanlığı! 2.5 milyon liraya almadı, 4 milyon euroyu gözden çıkardı... Dorukhan Toköz, La Liga ekibi ile anlaştı! Resmen... Dorukhan Toköz, La Liga ekibi ile anlaştı! Resmen...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.